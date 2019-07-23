Маркл может столкнуться с бывшей Гарри на свадьбе принцессы Беатрис

Королевская свадьба — это всегда масштабное и яркое событие, привлекающее не только поклонников венценосного семейства. Британцы до сих пор находятся под впечатлением от торжества принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, но вот уже на очереди следующая церемония.

Ряд источников утверждают, что замуж собралась внучка королевы Елизаветы, принцесса Беатрис. Дочь принца Эндрю уже долгое время встречается с итальянским предпринимателем Эдоардо Моцци.

Все члены королевской семьи, разумеется, будут приглашены на торжество, и вот тут может случиться неприятная встреча. Express сообщает, что на свадьбу принцессы будет приглашена бывшая возлюбленная принца Гарри, певица Элли Голдинг. До этого Меган Маркл еще не встречалась со своей соперницей и вряд ли находится в предвкушении от такого знакомства.

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Впрочем, источник издания предположил, что Меган с легкостью может на вполне законных основаниях пропустить торжество. Сын герцогов Сассекских еще слишком мал, ему нет и полугода и, конечно, ему в любой момент может понадобиться неотлучное присутствие матери. Но кто знает, что выберет герцогиня — возможность избежать неприятной встречи или повод блеснуть очередным нарядом на светском мероприятии.