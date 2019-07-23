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«Синдром королевского титула»: эксперт раскрыла причины критики Меган Маркл

Джульетта Риден уверена, что дело вовсе не в типе личности герцогини.

«Синдром королевского титула»: эксперт раскрыла причины критики Меган Маркл
Эксперт считает, что Меган Маркл спасла Кейт Миддлтон от травли СМИ Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл с самого начала появления в королевской семье была мишенью для самой разнообразной критики. Поклонники аристократического семейства осуждали ее одежду, поведение, манеру держаться, даже ее личные отношения с отцом были вытащены на свет.

Один из королевских экспертов, Виктория Арбитер, даже утверждала, что герцогиня может быть близка к нервному срыву, и призвала фанатов и СМИ сбавить обороты и снизить накал критики в адрес супруги принца Гарри. По ее словам, стоит дать Меган время раскрыться и занять свое место в королевской семье.

Другой же королевский эксперт, Джульетта Риден, считает иначе. Обозреватель полагает, что сама Меган и ее поведение совершенно ни при чем, на ее месте могла оказаться другая девушка, которая столкнулась бы с идентичным отношением и восприятием.

«Она просто оказалась «свежей кровью», отсюда и критика. Остальные члены королевской семьи давно изучены фанатским обществом вдоль и поперек, но вдруг появился кто-то новый», — приводит слова эксперта Express.

Она напомнила, что и супруга принца Уильяма не миновала той же участи сразу после свадьбы.

«Сразу после того, как Кейт вышла замуж, ее беспрестанно критиковали месяцами и месяцами, Меган просто спасла ее. Я думаю, что это своего рода синдром королевского титула. Новенький обречен на бесконечную критику», — выразила уверенность Риден.

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«Синдром королевского титула»: эксперт раскрыла причины критики Меган Маркл
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