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Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист

Жена Тарасова ответила на критику в адрес ее «безвкусных» нарядов.

Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов на отдыхе. Фото: globallookpress.com

После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями. На каждом новом снимке в Instagram модель предстает в новых нарядах, многие из которых совсем не нравятся ее подписчикам.

Под публикациями молодой мамы разворачиваются настоящие баталии между хейтерами и поклонниками. Недоброжелатели называют одежду Анастасии дешевой и безвкусной, в ее адрес часто звучат вопросы, почему жена высокооплачиваемого спортсмена носит вещи из «обычных» магазинов и не воспользуется услугами профессионала по подбору стиля.

В ответ на очередной шквал критики на ее страничке Костенко отметила в комментариях, что выбирать наряды и сочетать их друг с другом ей помогает стилист. Модель давно с ним работает и вполне довольна результатами сотрудничества.

Напомним, у Дмитрия Тарасова сейчас наступили непростые времена. Полузащитник «Локомотива» получил травму ноги и перенес операцию, а его контракт с футбольным клубом истек в конце июня. Поэтому футболист рад, что жена не покупает наряды за баснословные деньги.

«Сколько я ей даю, столько и тратит», – признался Тарасов.

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Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист
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