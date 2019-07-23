Шейк сменила стиль на более откровенный после разрыва с Купером

Расставшись с Ириной Шейк, Брэдли Купер, по слухам, начал жить с Леди Гагой. Но российская супермодель не выглядит расстроенной разрывом с актером. Она часто появляется на публике в компании друзей или мамы и регулярно выходит на прогулку с дочкой Леей.

Стиль Шейк заметно поменялся после того, как она официально осталась одна. Наряды звезды стали более откровенными. Ирина демонстрирует длинные ноги, надевая шорты или короткие платья, а накануне ее вновь засняли в максимально коротком наряде.

Русская красавица появилась с коляской на улицах Нью-Йорка. На прогулку с дочерью она решила надеть обтягивающее мини красного цвета, дополнив его черной бейсболкой и темными очками. Компанию Шейк составила ее мама, которая приехала к ней в гости, чтобы помогать с малышкой.

Напомним, Ирина и Брэдли решили сохранить хорошие отношения ради дочери. Вместе звездные родители больше не появляются, но Купер часто забирает девочку к себе. Похоже, он не станет просто «воскресным» папой.