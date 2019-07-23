Телохранитель леди Дианы учил принца Уильяма не слушать отца

Со дня смерти народной любимицы, принцессы Дианы прошло уже более двадцати лет, но люди до сих пор помнят ее. Касается это не только поклонников, но и ее окружения, конечно. Время от времени на поверхность всплывают старые истории, которые раньше держались в секрете, но за давностью лет в этом отпала необходимость.

Одной такой историей поделился бывший королевский офицер безопасности Кен Уорф. Сейчас британцу 70 лет, но в молодости он был личным телохранителем леди Ди. Он признался, что однажды ненамеренно посоветовал маленькому принцу Уильяму не слушаться своего отца.

По его словам, однажды Уильям подошел к нему и начал говорить, но Уорф оборвал его и сделал несколько замечаний по произношению.

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«Он подошел и сказал: «Кен, мамочка хочет пойти со мной на улочку еще раз, мы уходим из нашего домика». Я ответил: «Уильям, мы ходит гулять на «улицу» и уходим из нашего «дома», тебе понятно?» Он возразил: «Но так говорит папочка, на что я ответил, что меня не волнует, что говорит папа», — приводит слова Уорфа Express.

Этим же вечером в столовой произошел небольшой скандал. Охранник рассказал, что принц Чарльз быстрым шагом вошел в комнату, подошел к нему, глядя в глаза, произнес: «Как я понимаю, вы начали давать моему сыну уроки грамотной устной речи?».

«Я честно ответил: сэр, я просто поправил его произношение», — сказал Уорф. На это герцог Уэльский едко заметил: «Да неужели?».

После этого, по словам Кена, он попросил его больше так не делать и покинул столовую.