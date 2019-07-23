Любовь Толкалина нашла место силы на Южном Урале

Любовь Толкалина опубликовала в своем мини-блоге фрагмент купания в озере, окруженном высокими холмами.

«Тургояк взят! Младший брат Байкала легко пускает, вода вполне для жизни, наверное, 21-22. В воде наблюдается планктон, и она очень вкусная. Магическое место, особенно если знать, что рядом остров Веры и Мегалиты, сооруженные предположительно в IV тыс. до н. э.», — написала актриса в подписи к видео в Instagram.

Среди подписчиков Толкалиной нашлись и жители Урала, рассказавшие об уникальности Тургояка и его энергетике, отметив, что актриса верно почувствовала силу места.

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Интересно, что на острове четко выделяются три зоны, резко различные по климату, растительности и характеру археологических памятников: хорошо прогреваемая солнцем юго-западная часть, где растет преимущественно сосна и где располагаются поселенческие памятники; каменистый гребень с культовыми объектами и северо-восточная часть с липой и березой, где, за исключением старообрядческого кладбища, археологические памятники отсутствуют. Контраст между этими зонами столь велик, что отчетливо виден даже на снимках из космоса.