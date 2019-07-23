ЗВЕЗДЫ

Дарья Повереннова обсудила с подписчиками тайны чувственной любви

Актриса предложила фолловерам откровенный разговор «про это».

Дарья Повереннова обсудила с подписчиками тайны чувственной любви
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

Дарья Повереннова в соцсетях старается вызвать подписчиков на откровенный разговор о любви и разных ее сторонах, особенно уделяя внимание чувственной, сексуальной жизни. Актриса разместила на своей странице в Instagram очередной провокационный пост.

Дарья опубликовала фото в красивом черном платье, подчеркнувшем грудь и длинные стройные ноги звезды, и написала к нему комментарий: «Ничего, что с утра, и так откровенно? Заранее прошу прощения у детей (если таковые тут есть) и Полиции нравов! Этот пост плавно возник из моего предыдущего поста про любовь и ваших комментариев к нему. Много раз прозвучало слово «духовность», «дышать одним воздухом» и другие очень красивые выражения. А я так скажу: для секса не важна любовь, но для любви секс, безусловно, важен.
Обсудим? И какое мое фото вам кажется более «про это»?».

Ранее актриса рассказала, как на вопрос журналиста, что такое любовь, начала рассуждать про заботу, внимание, уважение, поддержку, общие интересы, а потом прочитала чужое высказывание: «Когда любят, в чужих постелях не спят». «И это в десятку!» — сделала заключение Дарья.

Подписчики горячо включились в обсуждение и, сделав комплименты снимкам Дарьи, высказались за то, что с возрастом женщина становится сексуальнее и больше стремится к гармонии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья Поверенновадуховностьлюбовь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дарья Повереннова обсудила с подписчиками тайны чувственной любви
Интересно?
Поделись с друзьями: