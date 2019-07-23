Дарья Повереннова обсудила с подписчиками тайны чувственной любви

Дарья Повереннова в соцсетях старается вызвать подписчиков на откровенный разговор о любви и разных ее сторонах, особенно уделяя внимание чувственной, сексуальной жизни. Актриса разместила на своей странице в Instagram очередной провокационный пост.

Дарья опубликовала фото в красивом черном платье, подчеркнувшем грудь и длинные стройные ноги звезды, и написала к нему комментарий: «Ничего, что с утра, и так откровенно? Заранее прошу прощения у детей (если таковые тут есть) и Полиции нравов! Этот пост плавно возник из моего предыдущего поста про любовь и ваших комментариев к нему. Много раз прозвучало слово «духовность», «дышать одним воздухом» и другие очень красивые выражения. А я так скажу: для секса не важна любовь, но для любви секс, безусловно, важен.

Обсудим? И какое мое фото вам кажется более «про это»?».

Ранее актриса рассказала, как на вопрос журналиста, что такое любовь, начала рассуждать про заботу, внимание, уважение, поддержку, общие интересы, а потом прочитала чужое высказывание: «Когда любят, в чужих постелях не спят». «И это в десятку!» — сделала заключение Дарья.

Подписчики горячо включились в обсуждение и, сделав комплименты снимкам Дарьи, высказались за то, что с возрастом женщина становится сексуальнее и больше стремится к гармонии.