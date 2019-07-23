Танцы на льду: Дарья Мороз поделилась секретом стройности

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова в свои 35 лет тщательно следит за фигурой.

35-летняя Дарья Мороз тщательно следит за своим питанием и фигурой. Помимо того, что меню актрисы состоит исключительно из полезных продуктов, она также не забывает о важности физических нагрузок. В недавнем интервью бывшая супруга режиссера Константина Богомолова рассказала о том, как ей удается оставаться стройной.

По словам Мороз, поддерживать себя в тонусе ей помогают коньки. После программы «Ледниковый период» Дарья на протяжении трех лет принимала участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».

«И как бы это тавтологично ни звучало, фигурное катание на фигуру повлияло фантастически», — приводит Hello! слова актрисы.

Кроме того, экс-супруга Богомолова увлекается современными танцами, уделяет особое внимание растяжке и гибкости. Все это, по мнению знаменитости, помогает ей поддерживать стройность.