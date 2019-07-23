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Танцы на льду: Дарья Мороз поделилась секретом стройности

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова в свои 35 лет тщательно следит за фигурой.

Танцы на льду: Дарья Мороз поделилась секретом стройности
Дарья Мороз (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Дарья Мороз тщательно следит за своим питанием и фигурой. Помимо того, что меню актрисы состоит исключительно из полезных продуктов, она также не забывает о важности физических нагрузок. В недавнем интервью бывшая супруга режиссера Константина Богомолова рассказала о том, как ей удается оставаться стройной.

По словам Мороз, поддерживать себя в тонусе ей помогают коньки. После программы «Ледниковый период» Дарья на протяжении трех лет принимала участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».

«И как бы это тавтологично ни звучало, фигурное катание на фигуру повлияло фантастически», — приводит Hello! слова актрисы.

Кроме того, экс-супруга Богомолова увлекается современными танцами, уделяет особое внимание растяжке и гибкости. Все это, по мнению знаменитости, помогает ей поддерживать стройность.

Дарья Мороз следит за своим питанием и не забывает о физических нагрузках (Фото: Globallookpress.com)

«Также я занималась понемножку то современными танцами, то растяжкой — это тоже гениальная вещь», — уточнила Дарья.

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Танцы на льду: Дарья Мороз поделилась секретом стройности
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