ЗВЕЗДЫ

Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой

Диана Гурцкая собрала подружек для записи песни про настоящих подруг.

Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой
Наташа Королева/globallookpress.com

Неожиданный сюрприз устроила певица Диана Гурцкая своей подруге и коллеге по цеху Наташе Королевой. Ничего не подозревающую Королеву Гурцкая буквально сорвала на съемки нового клипа.

Наташа Королева написала об этом в своем блоге: «Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана (Гурцкая). Заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя!» И разместила зажигательное видео со съемок того самого клипа.

В свойственной ей манере Наташа Королева оторвалась на съемках по полной. Певица откровенно куражилась и веселила публику. Кроме Королевой Диана Гурцкая пригласила на съемки певицу Аниту Цой и телеведущую Оксану Пушкину. Были они морально подготовлены к этим съемкам или нет — история умалчивает. Но, судя по их нарядам, да.

А вот у Наташи Королевой вид откровенно «дачный». На ней красная спортивная майка, леггинсы, рубаха в клетку и кроссовки, волосы аккуратно заплетены в косу. Оксана Пушкина предпочла для съемок клипа брючный костюм красного цвета с блестящим принтом. Ну и самая нарядная в кадре — конечно же, сама Диана Гурцкая. Девушка надела летящее прозрачное платье с кокетливым изображением мордочки лисицы в области талии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анита ЦойАнита Цой фотоДиана ГурцкаяНаташа КоролеваНаташа Королева последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой
Интересно?
Поделись с друзьями: