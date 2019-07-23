Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой

Неожиданный сюрприз устроила певица Диана Гурцкая своей подруге и коллеге по цеху Наташе Королевой. Ничего не подозревающую Королеву Гурцкая буквально сорвала на съемки нового клипа.

Наташа Королева написала об этом в своем блоге: «Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана (Гурцкая). Заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя!» И разместила зажигательное видео со съемок того самого клипа.

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В свойственной ей манере Наташа Королева оторвалась на съемках по полной. Певица откровенно куражилась и веселила публику. Кроме Королевой Диана Гурцкая пригласила на съемки певицу Аниту Цой и телеведущую Оксану Пушкину. Были они морально подготовлены к этим съемкам или нет — история умалчивает. Но, судя по их нарядам, да.

А вот у Наташи Королевой вид откровенно «дачный». На ней красная спортивная майка, леггинсы, рубаха в клетку и кроссовки, волосы аккуратно заплетены в косу. Оксана Пушкина предпочла для съемок клипа брючный костюм красного цвета с блестящим принтом. Ну и самая нарядная в кадре — конечно же, сама Диана Гурцкая. Девушка надела летящее прозрачное платье с кокетливым изображением мордочки лисицы в области талии.