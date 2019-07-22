Илья Яббаров сделал предложение Алене Рапунцель

У Ильи Яббарова и Алены Рапунцель долгое время были непростые отношения. Частые ссоры приводили к тому, что пара собиралась расстаться. Молодая мама 5-месячного Богдана недавно решила вернуться в «Дом-2». Яббаров не хотел изменений, но отпустил возлюбленную с сыном на телестройку.

Пара часто виделась после съёмок, однако мужчине было этого мало. Через некоторое время Яббаров тоже присоединился к проекту. Естественно, он не хотел искать новую любовь – лишь сохранить старую. Желание продержалось недолго – после очередной крупной ссоры мужчина засобирался домой. Тогда Рапунцель заявила, что не чувствует любви со стороны Яббарова. Но все же пара смогла помириться.

О намерении жениться мужчина сообщил в прямом эфире в Instagram. Илья Яббаров просил поклонников скидывать деньги на карточку, чтобы сыграть свадьбу. Тогда многие восприняли его предложение как шутку. Однако Яббаров доказал всю серьезность своих намерений.

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Перед камерами мужчина встал на колено перед Аленой Рапунцель и протянул обручальное кольцо. Илья Яббаров заявил, что любит её вместе с сыном. Ради совместной жизни мужчина полюбил даже тещу. «Как я мог такое счастье с пузиком в свое время отпустить?» — сокрушался Яббаров. Алена Рапунцель была по-настоящему счастлива.