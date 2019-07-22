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Илья Яббаров сделал предложение Алене Рапунцель

После громких скандалов пара наконец решила узаконить отношения.

Илья Яббаров сделал предложение Алене Рапунцель
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

У Ильи Яббарова и Алены Рапунцель долгое время были непростые отношения. Частые ссоры приводили к тому, что пара собиралась расстаться. Молодая мама 5-месячного Богдана недавно решила вернуться в «Дом-2». Яббаров не хотел изменений, но отпустил возлюбленную с сыном на телестройку.

Пара часто виделась после съёмок, однако мужчине было этого мало. Через некоторое время Яббаров тоже присоединился к проекту. Естественно, он не хотел искать новую любовь – лишь сохранить старую. Желание продержалось недолго – после очередной крупной ссоры мужчина засобирался домой. Тогда Рапунцель заявила, что не чувствует любви со стороны Яббарова. Но все же пара смогла помириться.

О намерении жениться мужчина сообщил в прямом эфире в Instagram. Илья Яббаров просил поклонников скидывать деньги на карточку, чтобы сыграть свадьбу. Тогда многие восприняли его предложение как шутку. Однако Яббаров доказал всю серьезность своих намерений.

Перед камерами мужчина встал на колено перед Аленой Рапунцель и протянул обручальное кольцо. Илья Яббаров заявил, что любит её вместе с сыном. Ради совместной жизни мужчина полюбил даже тещу. «Как я мог такое счастье с пузиком в свое время отпустить?» — сокрушался Яббаров. Алена Рапунцель была по-настоящему счастлива.

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Илья Яббаров сделал предложение Алене Рапунцель
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