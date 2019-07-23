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«Русалок звали?»: 57-летняя Андреева устроила фотосессию под водой

Телеведущая продолжает публиковать сочные кадры из солнечной Испании, где она проводит отпуск.

«Русалок звали?»: 57-летняя Андреева устроила фотосессию под водой
Екатерина Андреева / Global look press

Звезды российских телеэкранов продолжают делиться красочными фотографиями из своих летних путешествий. 57-летняя телеведущая Екатерина Андреева выбрала для отдыха солнечную Испанию.

На днях телезвезда поделилась впечатлениями от концерта Стинга в Барселоне, а теперь она опубликовала кадры из атмосферной фотосессии, сделанной под водой.

На снимках 57-летняя Андреева показывает различные трюки в бассейне в черном слитном купальнике.

«Русалок звали? А вот они!» — подписала новые кадры на своей странице в Instagram ведущая Первого канала.

Поклонники Екатерины оценили ее хорошую физическую форму и осыпали звезду телеэкранов многочисленными комплиментами.

А для того, чтобы добиться такой фигуры, Андреева, в частности, прибегает к интервальным голоданиям. Так, последний прием пищи у телеведущей в 19 часов вечера, а затем она 16 часов ничего не ест. Таким образом, завтрак стал для знаменитости любимым приемом пищи, признается она.

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«Русалок звали?»: 57-летняя Андреева устроила фотосессию под водой
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