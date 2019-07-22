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Лазарев растрогал сына концертом в его честь

Когда певец показал 5-летнему Никите запись с выступления, то мальчик не выдержал и расплакался.

Лазарев растрогал сына концертом в его честь
Сергей Лазарев. Фото: globallookpress

Сергей Лазарев не мог пропустить фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Певец смог приехать всего на один день. До этого артист выступал в Воронеже, и совершал перелет с пересадкой в Москве. Своего сына Никиту Лазарев в утомительную поездку не взял.

Никита был с папой на гастролях лишь однажды – тогда Сергей Лазарев посвятил шоу N-tour своему сыну. В тот момент маленький Никита мало что понимал, поэтому певец включил запись выступления.

«Когда он чуть подрос, показал ему и концерт. В программе есть номер, посвященный полностью Никите – там на экране идут его фотографии. Он растрогался и расплакался», — рассказал Сергей Лазарев порталу «Дни.ру».

Певец признался, что с появлением сына от стал более ответственным и спокойным. У Лазарева нет проблем и конфликтов с Никитой. По словам звезды, он слушает пожелания и потребности наследника, но не балует его. Например, Никита ходит в частный детский сад, который ничем не отличается от других заведений.

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воспитание сынаНикита ЛазаревСергей Лазаревсын Сергея Лазарева

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Лазарев растрогал сына концертом в его честь
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