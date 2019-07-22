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Бородина отметила смелые поступки людей в Тулуне

Телеведущая заметила, что, когда люди начинают заботиться друг о друге, мир становится лучше.

Бородина отметила смелые поступки людей в Тулуне
Ксения Бородина. Фото: globallookpress

Ксения Бородина прокомментировала наводнение в Иркутской области. В конце июня 2019 года в нескольких населенных пунктов после ливней реки вышли из берегов и затопили окрестности. В городе Тулун вода поднялась на 14 метров.

Бородина гордится тем, что в России находятся добрые и ответственные люди. Телеведущую поразил врач, который остался в затопленном городе, чтобы помогать пострадавшим. Фельдшеру приходилось работать в воде по колено, но это не останавливало его делать доброе дело.

«Горжусь теми добровольцами, которые поехали туда и помогают разбираться с последствиями стихии. Понятно, что там работы еще непочатый край. Но когда в нашей стране начинают жить не по принципу «моя хата с краю», то у нас всех вместе все получится», — написала Ксения Бородина в Instagram.

Несмотря на поддержку подписчиков, в очередной раз нашлись критики телеведущей. В комментариях Бородину спросили, что лично она сделала для помощи затопленным городам. Звезда «Дома-2» призналась, что в этот раз никак не помогала пострадавшим, но всегда идет на выручку тем, кто попросит. «Не вам судить меня», — ответила Ксения Бородина.

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Бородина отметила смелые поступки людей в Тулуне
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