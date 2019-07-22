В Британии заговорили о скорой свадьбе принцессы Беатрис

В Британии все активнее обсуждают возможную свадьбу принцессы Беатрис и ее бойфренда, итальянского бизнесмена Эдоардо Моцци.

Букмекеры настолько уверены в скором бракосочетании пары, что они уже перестали принимать ставки на тот факт, что церемония состоится в этом году.

Тем временем, друзья пары утверждают, что Эдоардо и Беатрис уже открыто говорят о браке, а сама принцесса в последнее время выглядит очень счастливой.

больше по теме Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон Кен Уорф уверен, что принцесса Диана одобрила бы выбор принца Гарри.

«Не знаю, действительно ли он вставал перед ней на одно колено, но они открыто говорят о свадьбе. Это произойдет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — приводит слова источника газета The Sun.

Также один из инсайдеров сообщил, что пара уже ездила вместе в отпуск, а Беатрис представила возлюбленного своему отцу. При этом итальянский бизнесмен и монаршая особа встречаются всего полгода.

больше по теме Поклонницы Меган Маркл по всему миру скупают «поддельное» платье герцогини Супруга принца Гарри не в первый раз задает модные тренды.

Кроме того, пара довольно редко появляется на публике. Возможно это связано с тем, что их история началась не слишком благородно. Как выяснилось, Беатрис практически увела Моцци из семьи. Он был помолвлен с известным архитектором Дарой Хуан и воспитывал с ней общего сына.