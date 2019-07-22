В Британии заговорили о скорой свадьбе принцессы Беатрис

В Британии все активнее обсуждают возможную свадьбу принцессы Беатрис и ее бойфренда, итальянского бизнесмена Эдоардо Моцци.
Букмекеры настолько уверены в скором бракосочетании пары, что они уже перестали принимать ставки на тот факт, что церемония состоится в этом году.
Тем временем, друзья пары утверждают, что Эдоардо и Беатрис уже открыто говорят о браке, а сама принцесса в последнее время выглядит очень счастливой.
«Не знаю, действительно ли он вставал перед ней на одно колено, но они открыто говорят о свадьбе. Это произойдет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — приводит слова источника газета The Sun.
Также один из инсайдеров сообщил, что пара уже ездила вместе в отпуск, а Беатрис представила возлюбленного своему отцу. При этом итальянский бизнесмен и монаршая особа встречаются всего полгода.
Кроме того, пара довольно редко появляется на публике. Возможно это связано с тем, что их история началась не слишком благородно. Как выяснилось, Беатрис практически увела Моцци из семьи. Он был помолвлен с известным архитектором Дарой Хуан и воспитывал с ней общего сына.