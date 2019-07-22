Дональд Трамп объявился на обычной свадьбе

К Дональду Трампу как к политику относятся по-разному, но чего у него не отнять, так это любовь публики. Президент США делает все возможное, чтобы поддержать своих почитателей. Когда Николь Мари отправляла политику приглашение на собственную свадьбу, она и представить не могла, что глава государства придет на торжество.

Свадьба состоялась в гольф-клубе Дональда Трампа. Молодоженов окружали флаги США. Стилистика церемонии напоминала предвыборную кампанию президента и прошла под лозунгом «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой, — прим. Ред). Даже пригласительные включали в себя фотографии Николь Мари и её жениха Пи Джей Монгелли на митинге в поддержку президента.

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Конечно же, Дональд Трамп не мог пропустить главное событие в жизни его самых преданных поклонников. Политик поцеловал невесту, поздоровался с гостями и позировал для совместных фото. Многие пришли в кепках с надписью лозунга президента, сообщает портал TMZ.