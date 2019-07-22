ЗВЕЗДЫ

Семенович и Николаев похвалили красный костюм Баскова

«Натуральный блондин» знает, какой цвет лучше других привлекает внимание.

Семенович и Николаев похвалили красный костюм Баскова
Николай Басков. Фото: globallookpress

Николай Басков дал совет своим подписчикам в Instagram. Певец знает, что делать, когда нечего надеть. «Если сомневаетесь, надевайте красное, и вы в центре внимания», — написал артист в соцсети.

«Натуральный блондин» примерил алый костюм-тройку с бархатными вставками, белую рубашку с нашивками в виде корон и бордовые слипоны. Лацканы пиджака украшены вышивкой под золото.

В восторге оказались не только фанаты певца, но и коллеги. Анна Семенович нашла дельным совет Баскова. «Пошла за красным купальником и на пляж», — написала звезда. «Спасибо за совет! Скажу Володе Середину!» — не отставал Игорь Николаев. За интересную мысль артиста поблагодарили также Анита Цой и Лена Ленина.

Анита Цой и Игорь Николаев. Фото
Анита Цой и Игорь Николаев похвалили Баскова. Скриншот: instagram.com/nikolaibaskov/

Сам Николай Басков также любит оставлять комментарии под фотографиями звезд. Недавно он прокомментировал пугающий снимок Светланы Лободы. Певица показала последствия масштабного концерта в Нижнем Новгороде: все ноги были покрыты синяками. Николай Басков отреагировал неожиданно для подписчиков – предложил расцеловать коленки звезды.

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Семенович и Николаев похвалили красный костюм Баскова
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