Шнуров признался, что его интересуют только деньги

По словам певца, «Ленинград» он распускает по одной причине – у россиян нет денег на их концерты.

Сергей Шнуров вовлечен в организацию прощального гастрольного тура группы «Ленинград». Во время подготовки к выступлению на фестивале «Нашествие» певец объяснил одну из причин, по которой распускает группу. По его словам, «Ленинград» собрал у поклонников все деньги, которые у них были.

«Доить» сейчас Россию уже смысла никакого нет», — признался Сергей Шнуров. Будь его воля, певец бы не позволил другим артистам выступать до тех пор, пока у поклонников не появятся средства. Сам же Шнуров не скрывает свою меркантильность.

«Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — рассказал Сергей Шнуров порталу «НСН».

Помимо выступлений, солист «Ленинграда» также вернется в телевизор. Шнуров активно участвовал в съемках нового «Форта Боярд». Недавно стало известно, что певец также станет членом жюри в вокальном конкурсе «Голос». На рекламных контрактах музыкант тоже зарабатывает немало – недавно Сергей Шнуров получил 30 миллионов рублей.