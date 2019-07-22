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«Лежу я пластом»: Подольская пожаловалась на боль в пояснице

По словам певицы, ей стало плохо во время игры в бадминтон.

«Лежу я пластом»: Подольская пожаловалась на боль в пояснице
Наталья Подольская. фото: globallookpress.com

Наталья Подольская в мае отметила 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой. Она остается в форме, но по большей части не благодаря спорту, а своему сыну Артемию, который в свои четыре года активно познает мир. Вне работы каждую свободную минуту артистка посвящает наследнику. Это лето певица проводит в Испании. Девушка отказалась от макияжа, чтобы равномерно загореть и дать коже отдохнуть.

Как оказалось, романтичными вечерами Наталья гуляет с супругом Владимиром Пресняковым, а вот днем 21 июля она решила развеяться и поиграть в бадминтон с сыном. Певица призналась, что любит эту игру с детства, но это не уберегло ее от травмы.

«Вот вчера вечером стали играть, я сделала шаг, подняла руку , чтобы отбить и вдруг …. хрясь , ааааа, и я на земле корчусь от боли в пояснице ! Как в лучших рекламах мазей от боли. Короче лежу я пластом на кроватке, носят мне завтраки-ужины на подносике», — рассказала Подольская.

Она не стала скрывать, что на ближайшие дни отметила все своим планы. Певица попросила поклонников ее поддержать в тяжелы момент. «Красотка, здоровья тебе», «Выздоравливайте! Бадминтон — отличная игра, надо набирать форму!», «Ничего до золотой свадьбы заживёт! Рекомендую живицу», — отозвались подписчики.

К посту Наталья добавила свое пляжное фото. В кадре звезда запечатлена без макияжа в бежевом купальнике. Глаза она спрятала от солнца под специальным козырьком. Фанаты надеются, что неприятный случай не испортит певице отпуск. Тем более, что она находится в окружении родных и близких.

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Наталья ПодольскаяНаталья Подольская и Владимир Пресняковсостояние здоровья

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«Лежу я пластом»: Подольская пожаловалась на боль в пояснице
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