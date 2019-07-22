Разин вспомнил, как помог Джуне уйти в шоу-бизнес

Андрей Разин в Instagram опубликовал архивные фотографии с целительницей Джуной. Сегодня ей могло бы исполнится 70 лет. Разин вспомнил, что у них было много общего. Например, их обоих воспитали бабушки.

Продюсер «Ласкового мая» благодарен целительнице за то, что в далеком 1984 году она приютила его у себя в доме на Арбате. Разин жил у Джуны три года. Они многое вместе пережили. По словам продюсера, благодаря ему Джуна занялась творчеством.

«Именно я натолкнул ее на мысль о том, что нужно давать концерты во дворцах спорта. Она у меня запела, рассказывала стихи, она стала творческим человеком, ушла в шоу-бизнес и это помогло ей потом добиться ещё больших успехов», — написал Андрей Разин в Instagram.

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Продюсер сожалеет, что целительница, также, как и её сын Ваха, не дожили до юбилея. Разин почтил память Джуны от лица группы «Ласковый май». Напомним, экстрасенс умерла в 2015 году в возрасте 65 лет. По словам знакомых, перед смертью Джуна находилась в коме.