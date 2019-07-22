ЗВЕЗДЫ

Разин вспомнил, как помог Джуне уйти в шоу-бизнес

Продюсер вспомнил о целительнице в её день рождения.

Разин вспомнил, как помог Джуне уйти в шоу-бизнес
Андрей Разин. Фото: globallookpress

Андрей Разин в Instagram опубликовал архивные фотографии с целительницей Джуной. Сегодня ей могло бы исполнится 70 лет. Разин вспомнил, что у них было много общего. Например, их обоих воспитали бабушки.

Продюсер «Ласкового мая» благодарен целительнице за то, что в далеком 1984 году она приютила его у себя в доме на Арбате. Разин жил у Джуны три года. Они многое вместе пережили. По словам продюсера, благодаря ему Джуна занялась творчеством.

«Именно я натолкнул ее на мысль о том, что нужно давать концерты во дворцах спорта. Она у меня запела, рассказывала стихи, она стала творческим человеком, ушла в шоу-бизнес и это помогло ей потом добиться ещё больших успехов», — написал Андрей Разин в Instagram.

Продюсер сожалеет, что целительница, также, как и её сын Ваха, не дожили до юбилея. Разин почтил память Джуны от лица группы «Ласковый май». Напомним, экстрасенс умерла в 2015 году в возрасте 65 лет. По словам знакомых, перед смертью Джуна находилась в коме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Разинархивное фотодень рожденияДжунаДжуна Давиташвили

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разин вспомнил, как помог Джуне уйти в шоу-бизнес
Интересно?
Поделись с друзьями: