Известная британская модель потеряла пятого ребенка

Известная британская модель Даниэль Ллойд потеряла ребенка. Об этом звезда журнала Playboy сообщила в Stories 21 июля.

35-летняя женщина ждала пятого ребенка и надеялась, что у нее родится дочь. В соцсети она поделилась душераздирающим постом.

«Хотя ты и была в моем чреве всего лишь мгновение, ты навсегда останешься в моем сердце», — написала она, сопроводив публикацию эмоджи «разбитое сердце».

О том, что стало причиной выкидыша, модель сообщать не стала.

Хотя она и поставила тэг на своего мужа Майкла О’Нейлла, возможность оставлять комментарии Ллойд отключила.

У Даниэль уже есть три сына от бывшего мужа футболиста Джеми O’Хары. От своего нынешнего супруга — электрика — у нее есть сын, который родился 13 сентября 2017 года.

Пара сыграла скромную свадьбу в ноябре прошлого года, а в апреле 2019 года влюбленные устроили повторное бракосочетание. В этот раз оно было с размахом в Дубае. Тогда же Ллойд и объявила, что ждет пятого ребенка.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что жена Алека Болдуина Хилария также потеряла пятого ребенка. Об угрозе выкидыша женщина сообщила за пару дней до того, как это произошло.