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Стало известно о допущенной принцессой Дианой оплошности на Рождество

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала о досадном промахе леди Ди.

Стало известно о допущенной принцессой Дианой оплошности на Рождество
Принцесса Диана попала в неловкую ситуацию на Рождество. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана однажды допустила большую оплошность, покупая подарки королевской семье на Рождество. В порыве щедрости супруга принца Чарльза не скупилась в тратах. Однако подобная расточительность вышла ей боком.

В то время леди Диана не знала, что в монаршем семействе принято тратить скорее меньше, чем больше.

«В порыве щедрости Диана потратила массу времени и денег на покупку подарков, которые, как она полагала, соответствуют ее нынешнему положению», — отмечает Ингрид Сьюард, автор книги «Королева и Ди: нерассказанная история».

«Она не понимала, что в семье, в которой все есть, руководствуются правилом, чем дешевле, тем лучше. Просто напросто ее никто об этом не удосужился оповестить», — добавляет биограф.

Диана скупила кашемировые шарфы и дорогие масла для ванн, а когда дело дошло до открытия подарков обнаружила, что все дарят друг другу шерстяные носки за 3 фунта стерлингов и куски мыла за 50 пенсов, купленные на сельских ярмарках.

Диана с ужасом наблюдала, как члены семьи со смехом, шутками и взрывами смеха открывали коробки, ожидая, когда дойдет очередь до ее даров. Когда же это произошло, то они приняли их, но с «вежливым снисхождением», пишет Express.

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Стало известно о допущенной принцессой Дианой оплошности на Рождество
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