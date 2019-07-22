Стало известно о допущенной принцессой Дианой оплошности на Рождество

Принцесса Диана однажды допустила большую оплошность, покупая подарки королевской семье на Рождество. В порыве щедрости супруга принца Чарльза не скупилась в тратах. Однако подобная расточительность вышла ей боком.

В то время леди Диана не знала, что в монаршем семействе принято тратить скорее меньше, чем больше.

больше по теме Рождество может стать настоящим испытанием для Кейт Миддлтон Об этом заявил королевский биограф Кристофер Уилсон.

«В порыве щедрости Диана потратила массу времени и денег на покупку подарков, которые, как она полагала, соответствуют ее нынешнему положению», — отмечает Ингрид Сьюард, автор книги «Королева и Ди: нерассказанная история».

«Она не понимала, что в семье, в которой все есть, руководствуются правилом, чем дешевле, тем лучше. Просто напросто ее никто об этом не удосужился оповестить», — добавляет биограф.

Диана скупила кашемировые шарфы и дорогие масла для ванн, а когда дело дошло до открытия подарков обнаружила, что все дарят друг другу шерстяные носки за 3 фунта стерлингов и куски мыла за 50 пенсов, купленные на сельских ярмарках.

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Диана с ужасом наблюдала, как члены семьи со смехом, шутками и взрывами смеха открывали коробки, ожидая, когда дойдет очередь до ее даров. Когда же это произошло, то они приняли их, но с «вежливым снисхождением», пишет Express.