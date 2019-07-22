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«Я не боюсь смерти»: мама Децла выложила архивное видео сына

К 36-летию покойного музыканта Ирина Толмацкая поделилась с поклонниками необычным роликом.

«Я не боюсь смерти»: мама Децла выложила архивное видео сына
Децл. Фото: globallookpress

Родители Децла поздравили покойного сына с днем рождения. 22 июля известному рэперу могло бы исполнится 36 лет. Пока Александр Толмацкий извинялся перед сыном и сожалел, что не поздравил его в прошлом году из-за старых обид, Ирина опубликовала архивный ролик с Децлом.

На видео рэпер рассуждает о смерти. Децл заявил, что не боится умереть. Позже музыкант уточнил – единственное, чего он боится, это огорчить родителей.

«При моем положении смерти боятся – никуда не ходить. Столько людей, которые хотят мне зло причинить. Я боюсь смерти, потому что существуют родные – мама и папа, бабушка и дедушка – которые расстроятся. Я не боюсь смерти, я боюсь расстраивать людей», — рассказал Децл.

Напомним, Децл, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий, скончался в феврале 2019 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. После похорон отец рэпера Александр Толмацкий попытался наладить отношение с семьей сына. Децл поссорился с отцом после того, как тот ушел из семьи.

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«Я не боюсь смерти»: мама Децла выложила архивное видео сына
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