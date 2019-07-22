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69-летняя Бабкина опубликовала фото без макияжа

Певица решила принять необычные процедуры на Алтае.

69-летняя Бабкина опубликовала фото без макияжа
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com

Надежда Бабкина не перестает удивлять своих поклонников. В свои 69 лет артистка обладает пышной, но потянутой фигурой. Не удивительно, что она состоит в браке с Евгением Гором, который младше нее на 30 лет. Певица может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает давать концерты, но этим летом она сделала небольшой перерыв в работе и отдохнула на Кипре со своим возлюбленным. Они демонстрировали семейную идиллию на снимках с курорта.

В минувшее воскресение, 21 июля, Бабкина сообщила, что ее отпуск подошел к конце. Однако перед тем, как вернутся к гастролям артистка приехала на Алтай, где приняла необычные процедуры. В соцсети звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что Надежда Георгиевна позирует без макияжа.

«Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона», — написала она.

Поклонники восхитились гладкой кожей знаменитости. Многим также понравилось, что артистка не побоялась поделиться столь откровенным фото. «Красотища! Это отличные процедуры, особенно у нас на Алтае», «Какой позитив!», «Молодец! Вперед и никого не слушайте», «Как классно», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Бабкина успела хорошо загореть. Похоже, что на Кипре ей удалось расслабиться и набраться сил для новых выступлений. Напомним, что от первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу. Снимки с близкими она публикует не часто.

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69-летняя Бабкина опубликовала фото без макияжа
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