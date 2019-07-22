Шнуров продолжил стихотворный поединок с Собчак

Солист группы «Ленинград» не остался в долгу перед светской львицей и сравнил её с Викторией Боней.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров устроили зимой стихотворную дуэль. Звезды не стеснялись в выражениях в попытке оскорбить друг друга. Словесные баталии начались в декабре 2018 года и длились несколько месяцев с переменным успехом. Со временем «батл» сошел на нет.

На днях Сергей Шнуров решил отыграться на светской львице. В очередном стихе он заявил, что все рифмованные опусы Собчак писал за неё режиссер Константин Богомолов. Конечно же, звезда не проигнорировала слова певца и вновь вызвала его на дуэль. Шнуров ответил довольно быстро.

«Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога, Все предъявы ваши вышли мимо, И не трогают её даже немного», — написал Сергей Шнуров в Instagram.

Лидер группы «Ленинград» припомнил Собчак её скандальное расставание с бывшим мужем Максимом Виторганом. Также Шнуров сравнил светскую львицу со звездой «Дома-2» Викторией Боней. По мнению музыканта, они обе не сделали ничего полезного для общества. Также Сергей Шнуров написал, что Собчак часто лезет туда, куда ей не следует.