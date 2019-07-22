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Катя Лель раскрыла секрет своей стройности

44-летняя певица регулярно посещает тренажерный зал.

Катя Лель раскрыла секрет своей стройности
Катя Лель/globallookpress.com

Певица Катя Лель в свои 44 года выглядит на «пять с плюсом». В своем блоге исполнительница «Муси-пуси» рассказала, что помогает ей держаться в отличной форме.

Видео с подробным описанием своего традиционного распорядка в спортклубе Катя Лель выложила в Instagram. Он включает кардионагрузку на эллипсе, далее — плавание в освежающем бассейне и хамам. Банные процедуры певица любит совмещать с посещением соляной пещеры. А эллипс она предпочитает потому, что он деликатно воздействует на суставы и не травмирует позвоночник, в отличие от беговой дорожки.

«Физкульт привет! Кто со мной на кардио? Присоединяйтесь, полюбите себя и свой организм, хорошие мои!» — подписала певица свое видео. В комментариях Катя Лель также поделилась, что не любит отказывать себе в маленьких радостях. Она очень любит сладкое и иногда позволяет себе поддаться искушению.

Отметим, что советы популярной певицы в блоге далеко не все подписчики восприняли с энтузиазмом. «С таким же успехом можно просто каждое утро зарядку делать», — заметил один из них.

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Катя Лель раскрыла секрет своей стройности
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