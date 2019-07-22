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Поклонницы Меган Маркл по всему миру скупают «поддельное» платье герцогини

Супруга принца Гарри не в первый раз задает модные тренды.

Поклонницы Меган Маркл по всему миру скупают «поддельное» платье герцогини
Девушкам со всего мира хочется иметь платье, как у Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

Поклонницы Меган Маркл нередко копируют ее стиль. Стоит отметить, что герцогиня обладает отменным вкусом и умеет безошибочно выбирать себе вещи, которые впоследствии становятся трендовыми.

Так произошло, например, с солнцезащитными очками. Меган было достаточно появиться в них на публике всего один раз, чтобы компания, которая их производит, сколотила на продажах модного аксессуара небольшое состояние. Тогда это прозвали «эффект Меган Маркл».

На сегодняшний день фанатки, копирующие стиль супруги принца Гарри, переключились на ее платье. Герцогиня «выгуляла» его всего пару раз, но оно прочно запомнилось всем поклонницам. Тонкое атласное платье с принтом в виде цепей с поясом и длиной до колена произвело фурор. Ранее в наряде похожей модели была также замечена Виктория Бекхэм, которую давно считают настоящим трендсеттером.

Но увы, позволить себе одеться как Меган может далеко не каждая ее почитательница. Стоимость дизайнерского изделия составляет две с половиной тысячи долларов. Небольшая фирма Big W решила пойти навстречу безутешным фанаткам и выпустила очень похожую модель.

Она выполнена из полиэстера, а не атласа, но на ткани такой же принт в виде цепей, а главное его стоимость составляет всего 35 долларов. Это довольно скромная сумма, в пересчете на рубли платье будет стоить немногим больше двух тысяч.

Daily Mail отмечает, что сразу же после появления на сайте платье «как у Меган» начали мгновенно заказывать без примерки буквально по всему миру.

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Поклонницы Меган Маркл по всему миру скупают «поддельное» платье герцогини
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