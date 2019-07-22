Виртуоз и шутник: Игорь Крутой сыграл носом на рояле

Певица и телеведущая Юлианна Караулова решила оригинальным способом сообщить миру о существовании в Instagram страницы композитора Игоря Крутого. Она разместила в своем блоге видео с музыкантом, который виртуозно сыграл носом на рояле, лишь слегка помогая себе пальцами. Вот уж воистину, талантливые люди талантливы во всем!

Популярная певица написала под видео: «Кто самый крутой в Инстаграме? Правильно! Теперь это @igorkrutoy65!» Певица назвала Игоря Крутого «папой» российского шоу-бизнеса и порадовалась, что наконец-то он стал активно появляться в Instagram. «Он теперь приглядывает за вами, а вы наблюдайте за ним! У него офигенное чувство юмора, самая обаятельная улыбка, невероятно красивая семья и, конечно, многогранный талант!» — рассыпалась в восторгах Караулова.

Юлианна призвала людей подписываться, лайкать и комментировать посты Игоря Крутого, а также не забывать про ее Instagram. «Игорь Яковлевич, добро пожаловать! Увидимся совсем скоро на «Новой волне — 2019». И пора нам уже сделать нормальную совместную фотографию», — показала свою приближенность к «папе» Юлианна.

Шуточный пост подписчики Юлианны восприняли в основном с позитивом, но были и те, кто юмор не оценил. «Мне, негениальному не постичь гения Игорька Крутого. Я так — мелкотравчатый: Александр Шульгин, Максим Фадеев, Уолтер Афанасьев и т.п.», — написал, к примеру, один из читателей блога Юлианны Карауловой.