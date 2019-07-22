Лепс появился на закрытии фестиваля «Рандеву» в браслете за 300 тысяч рублей

Григорий Лепс оказался одним из многих популярных исполнителей, которые приняли участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». На закрытии певец выступил с Эмином. Публика восторженно встретила дуэт. Для финала Григорий Лепс отказался от классического костюма и примерил яркий зеленый пиджак и розовую рубашку.

Аксессуары, которые выбрал артист, оказались не менее интересными, чем одежда. Так, на правой руке красовался массивный серебряный браслет. Украшение непростое – на маленьких «скрижалях» выбиты молитвы. У Лепса есть собственный интернет-магазин, где можно приобрести необычный аксессуар ручной работы. Правда, удовольствие недешевое – браслет стоит около 300 тысяч рублей.

Конечно же, на закрытии фестиваля блистала сама Лайма Вайкуле. Для певицы это уже пятый фестиваль в Юрмале. В день звезда сменяла от пяти до восьми нарядов. Её подруга Алла Пугачева тоже не осталась без внимания поклонников.

больше по теме Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле Примадонну сопровождал ее супруг Максим Галкин.

На открытие Примадонна выбрала яркий костюм канареечного цвета, а на закрытии похвасталась похудевшими ногами в белых шортах. Алла Борисовна не выступала, но Лайма Вайкуле намекнула, что в следующем году все может быть, сообщает «Комсомольская правда».