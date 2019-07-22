Елизавете II, возможно, придется нарушить протокол из-за нового премьера

В следующую среду, 31 июля, будет оглашено имя нового премьер-министра Великобритании. В случае, если партия консерваторов снова проголосует за Бориса Джонсона, который уже занимал этот пост, королеве придется отступить от протокола.

Нового главу кабмина наверняка пригласят в шотландское поместье Ее Величества в начале сентября вместе с его подругой Кэрри Сеймондс.

Однако согласно этикету, неженатые пары, которые приезжают с визитом в гости к королеве, не могут оставаться в любой из резиденций Елизаветы II с ночевкой.

Это правило даже распространялось на принца Гарри и Меган Маркл, когда они прибыли в 2017 году на Рождество к королеве в Сандрингем: влюбленным пришлось провести ночь в Энмер Холле у Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Год спустя поженившемся герцогу и герцогине Сассекским уже было позволено ночевать в резиденции королевы.

Если Джонсон и Сеймондс не вступят в брак до сентября, то Елизавете, возможно, придется нарушить протокол.

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Разумеется, премьера с его пассией могут разместить в домике привратника, но общественность может расценить это как проявление ненужного снобизма.

В Букингемском дворце отказались давать какие-либо комментарии в отношении протокола по данному вопросу.

Мисс Сеймондз, скорее всего не выйдет к микрофону вместе с Джонсоном во время его приветственной речи в качестве премьера. По традиции, главу кабмина на Даунинг-стрит, 10 во время этого мероприятия должна поддерживать супруга.

Однако Джонсон еще не оформил развод со своей женой Мариной и появление его пассии может кинуть тень на его репутацию.

Кэрри также не будет сопровождать Бориса, когда тот поедет на встречу к королеве, чтобы принять предложение стать новым премьером.

Друг пары поведал, что девушка Джонсона готова оказывать ему всяческую поддержку, но не горит желанием появляться перед камерами.

«Если Борису действительно понадобится ее присутствие там, то она, разумеется, придет, но у нее есть и своя работа», — рассказал друг пары.

Если Джонсон получит ключи от Даунинг-стрит, то бывший мэр Лондона и мисс Сеймондс станут первой в истории неженатой парой, которая вселится в дом 10, пишет Express.