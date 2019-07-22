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Эксперт считает, что Меган и Гарри намеренно выстроили свой дом как крепость

Кэти Николл полагает, что коттедж Фрогмор - это попытка отгородиться от всех.

Эксперт считает, что Меган и Гарри намеренно выстроили свой дом как крепость
Меган Маркл и принц Гарри превратили свой особняк в крепость, защищающую от недоброжелателей Фото: Eastnews

Вскоре после свадьбы Меган Маркл и принц Гарри переместились в особняк Фрогмор. Молодожены хотели оборудовать его полностью по своему вкусу, избавившись от устаревших деталей интерьера.

В процессе отделки герцоги Сассекские несколько превысили свои финансовые возможности, за что были горячо осуждены британцами. В общей сложности ремонт поместья 19 века встал налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Королевский эксперт Кэти Николл полагает, что дело не только в комфорте и эстетике. По ее словам, Фрогмор коттедж стал настоящей крепостью молодой семьи, по сути, стеной, за которой они укрылись от любопытных и порой осуждающих взглядов.

«Мы знаем, что они живут во Фрогморе чудесной уединенной жизнью. Они сделали из своего дома крепость, потому что безопасность и приватность — ключевые факторы для них», — приводит слова Николл Daily Mail.

Она уверена, что закрытые крестины маленького Арчи были только началом «политики публичности» герцогов Сассекских. Кэти подчеркнула, что Меган сразу столкнулась с огромным количеством критики и решила предпринять защитные меры. Впрочем, пока не совсем понятно, как именно она будет их воплощать в жизнь.

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Эксперт считает, что Меган и Гарри намеренно выстроили свой дом как крепость
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