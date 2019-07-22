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Дубцова вспомнила о неудачном опыте с инъекциями ботокса

Певица рассказала о своем отношении к красоте и естественности.

Дубцова вспомнила о неудачном опыте с инъекциями ботокса
Ирина Дубцова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Ирина Дубцова в недавнем интервью рассказала о том, как она относится к красоте и естественности. Рассуждая о различных бьюти-новинках, исполнительница объяснила, почему редко посещает косметолога. Выпускница «Фабрики звезд» не скрывает, что скептически относится к различным инъекциям. Когда-то Ирина попробовала ботокс, однако полученный результат был далек от того, что ожидала увидеть певица. Дубцова призналась, что обладает подвижной мимикой.

«С 12 лет на лбу «красуются» горизонтальные морщины, их я и решила убрать с помощью инъекций ботокса. Но после процедуры брови опустились, выглядело это очень странно», — приводит издание Peopletalk слова Ирины Дубцовой.

При этом знаменитость добавила, что не осуждает и понимает тех женщин, которые стремятся продлить молодость с помощью пластической хирургии. По словам Ирины, в повседневной жизни она предпочитает не пользоваться косметикой. Однако исполнительница придерживается очень строгой системы ухода за кожей.

Независимо от того, как сильно она устала, где находится и как себя чувствует, Ирина не забывает об очищении лица. Каждое утро певица использует тоник для восстановления баланса кожи, в косметичке Дубцовой также есть продукты с гранулами для отшелушивания. А вечером певица пользуется пенкой для снятия макияжа, иногда делает пилинг.

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Дубцова вспомнила о неудачном опыте с инъекциями ботокса
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