Отец Децла почтил память сына в день его рождения

22 июля Децлу могло бы исполнится 36 лет. Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу. Продюсер вспомнил о ссоре с Децлом. Сын перестал с ним разговаривать после того, как Александр ушел из семьи. Кирилл не давал общаться отцу с внуком.

«Прости, что обида не дала мне поздравить тебя в прошлом году… Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой, и так и не узнал, что такое настоящая любовь…. Жалко, что твой сын которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе», — написал Александр Толмацкий.

Отец Децла также припомнил друзей, которые отвернулись от рэпера, намекнув на Тимати. Глава лейбла Black Star публично сожалел о том, что не помог бывшему другу деньгами или советом. Александр Толмацкий надеется, что однажды они смогут встретиться после смерти и спокойно поговорить. Отец так и не смог пережить кончину сына.

Кирилл Толмацкий, которого поклонники знают под псевдонимом Децл, ушел из жизни в феврале 2019 года. После выступления в клубе осложнения болезни сердца дали о себе знать. Несмотря на то, что подозревали отравление и употребление наркотических веществ, Децл на самом деле умер из-за сердечной недостаточности. Рэпер стал по-настоящему популярным только после смерти.