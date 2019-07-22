«Стыдно до ужаса»: Рита Дакота проспала утренний эфир на радио

У всех в жизни случаются конфузы, звезды шоу-бизнеса — не исключение. Рита Дакота призналась своим поклонникам, что она проспала утренний эфир на радио. Певица объяснила, что она до трех ночи писала новую песню и не была в силах проснуться утром.

У себя в Instagram Stories 29-летняя артистка рассказала, что поставила будильник на 7 утра, но он не сработал. В итоге Дакота не смогла появиться в утреннем эфире одной из известных радиостанций. Девушка попросила прощения у сотрудников СМИ, а также у своих поклонников и радиослушателей.

«Стыдно до ужаса. Но можно посыпать голову пеплом и ругать себя неистово, а можно со спокойным сердцем признать косяк, сделать выводы (например, что не стоит до 3 ночи писать новую песню в каморке, если в 7 вставать), попросить прощения и у радио, и у слушателей, которые ждали у приёмников и идти по жизни дальше», — написала Дакота уже у себя на странице в Instagram.

Поклонники поддержали любимую певицу, отметив, что со всеми случались такие неприятные ситуации.

Напомним, что на днях Рита Дакота жаловалась на сильную усталость, из-за которой она может даже забросить занятие музыкой.