Брата певицы Анастасии хочет лишить родительских прав экс-возлюбленная

В начале этого года певица Анастасия и певец Юлиан перестали скрывать свой роман. Оказалось, что много лет они не только дружили, но их также связывали и романтические отношения. В феврале влюбленные активно начали готовиться к свадьбе, а уже 30 марта они официально стали мужем и женой. До недавнего времени они жили без тревог и обид, но как оказалось, в семье Анастасии этим летом разгорелся скандал.

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Москвичка Эдика Лялина стала героиней передачи «Прямой эфир». Как оказалось, девушка год назад родила сына Луку от брата вокалистки, телеведущего, Глеба Протасенко. По словам героини, мужчина не принимает участие в воспитании ребенка. Пока она ютится с ним на окраине района Бутово, прославленный ведущий живет в роскошной квартире на Патриарших прудах.Также у него есть еще недвижимость в столице, которую он сдает в аренду.

«Все начало трещать по швам с того момента, как я объявила, что жду ребенка. Мы прожили вместе два с половиной года», — отметила Эдика.

Как выяснилось, их отношения начались с обмана. Глеб утаил от нее, что женат. О его статусе девушка узнала, когда у них уже был бурный роман. По словам Лялиной, телеведущий сразу отказался признавать ребенка. В итоге он даже не встретил возлюбленную, когда ее выписали из роддома.

Девушка уверена, что Протасенко умышленно занизил собственные доходы, чтобы не платить достойные алименты. Сейчас он переводит на содержание наследника всего 10 тысяч рублей в месяц. Эдика заявила, что намерена лишить телеведущего родительских прав. Она не хочет, чтобы у ее бывшего возлюбленного была возможность подать иск о содержании, когда мальчику исполнится 18 лет. Более того, Лялина требует от семьи Протасенко 30 миллионов компенсации за малыша.

Певица Анастасия появилась в студии. Она отметила, что практически ничего не знает о Лялиной. «Но я на слышана. Скажу такую вещь, мы с моим братом Глебом даже повздорили. Я очень его просила прийти на эту программу, объясняя, что эта женщина будет поливать его грязью, откровенно лгать, что сейчас и происходит», — высказалась артистка. Она полностью встала на сторону брата. По словам Анастасии, Эдика преследовала Глеба, так как изначально хотела от него ребенка.

«Он красивый, здоровый носитель очень хороших генов», — подчеркнула певица.

Также звезда опровергла слова девушки о том, что у ее брата три квартиры. Она заверила, что кроме однушки у него ничего нет.

Юлиан тоже поддержал Глеба. Он принес в студию снимки, на которых Эдика запечатлена в окружении полуголых мужчин. Артист удивился тому, что эти фото есть в общем доступе в Интернете. Москвичке пришлось оправдываться. Лялина спокойно объяснила, что пикантные кадры были сделаны во время съемок программы о сексе, когда она работала корреспондентом.

В конце ток-шоу Юлиан и Анастасия, немного поскандалили. Однако они согласились присматривать за малышом и брать его на прогулки. Также они обещали помочь Эдике материально.