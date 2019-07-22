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Папарацци помешали принцу Гарри выполнить свой королевский долг

Инцидент произошел, когда внук Елизаветы II посещал Центр по проведению операций при чрезвычайных ситуациях.

Папарацци помешали принцу Гарри выполнить свой королевский долг
Принца Гарри едва не сфотографировали в массажном кабинете. Фото: Global Look Press

Принц Гарри ведет активную общественную жизнь и старается прилежно выполнять свои королевские обязанности. Однако это ему удается не всегда. Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что однажды внуку Елизаветы II пришлось отказаться выполнять свой долг.

Это произошло во время его визита в Центр по проведению операций при чрезвычайных ситуациях. Герцога Сассекского пригласили поговорить с массажистом, который делал процедуру одному из пациентов.

Гарри уже было подошел к кушетке, где лежал полуобнаженный пациент, когда его глаза вдруг расширились, он резко повернулся и пошел в противоположном направлении.

Причиной такого поспешного бегства стало появление папарацци. «Я туда не пойду», — бросил на ходу внук королевы. «Я слишком хорошо знаю, какую историю состряпают из этого фотографы», — заявил он.

Герцог Сассекский опасался, что фото такого рода бросят тень на репутацию королевской семьи, если бы репортером удалось их сделать.

«Когда Гарри выполняет свои королевские обязанности, он всегда начеку, чтобы избежать возможных «подстав», — говорит Левин, написавшая книгу «Гарри: беседы с принцем».

Ранее Анджела рассказала, что у принца есть особый талант общаться с ветеранами. У него это получается даже лучше, чем у профессиональных терапевтов. Она объясняет это тем, что Гарри тоже служил и находит с контакт с экс-военнослужащими без усилий.

Левин добавила, что он опирается на свой опыт и интуицию, чтобы помочь бывшим солдатам рассказать о том, через что им пришлось пройти на войне, пишет Express.

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Папарацци помешали принцу Гарри выполнить свой королевский долг
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