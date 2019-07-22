ЗВЕЗДЫ

Мнение эксперта: британская монархия обречена с принцем Чарльзом

Тим Эварт, бывший редактор «королевских тем» в ITV News, полагает, что сын королевы крайне непопулярен у народа.

Мнение эксперта: британская монархия обречена с принцем Чарльзом
Принц Чарльз не популярен у британского народа Фото: Globallookpress.com

Британская королевская семья волнует тысячи людей по всему миру. Устаревшая форма правления, вековые традиции, старинные драгоценности — все это придает монархии романтичности и таинственности.

Но некоторые королевские эксперты всерьез опасаются за судьбу британской короны. К ним относится и Тим Эварт — бывший королевский редактор ITV News. По его словам, смерть королевы Елизаветы может положить конец монархии.

Он объяснил, что королева сейчас — «настоящая звезда», а вот наследный принц, к сожалению, так и не смог расположить к себе простой народ. Он отметил, что в этом во многом виноваты его отношения с Камиллой Паркер-Боулз и развод с принцессой Дианой. Многие винят герцога Уэльского в гибели его первой жены.

«Сейчас реальность монархии в том, что основной популярностью она обязана королеве. Что будет после того, как престол займет Чарльз? Мы не знаем, но он однозначно не так популярен, монархия, возможно, обречена с ним», — заявил Эварт Express.

Стоит напомнить, что ранее эксперт уже упоминал, что единственные члены королевской семьи, которым под силу удержать популярность короны — это Меган и Гарри.

«Меган и Гарри очень привлекательны для молодежи, а это именно то, к чему всегда стремилась королева», — заключил эксперт.

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Британская королевская семьяБританский престолКоролева Елизавета IIМеган Маркл и принц Гаррипринц Чарльз

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Мнение эксперта: британская монархия обречена с принцем Чарльзом
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