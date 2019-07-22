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Экс-вокалист «Дискотеки аварии» выпустил совместный трек с «Песнярами»

Некоторые поклонники уговаривают Николая Тимофеева стать новым солистом популярного коллектива.

Экс-вокалист «Дискотеки аварии» выпустил совместный трек с «Песнярами»
Николай Тимофеев. фото: пресс-служба

Почти 30 лет существует группа «Дискотека авария». Долгое время его частью был Николай Тимофеев, но в 2012 году он покинул коллектив. Уже 8 лет ведёт сольную карьеру, выпускает новые песни о любви и снимает романтичные и душевные клипы. Как оказалось, недавно он почти осуществил свою мечту. Артист выпустил трек «Калядачки» совместно с государственным ансамблем «Песняры». Премьера этой композиции прошла на фестивале «Славянский базар» в Белоруссии.

Примечательно, что такое необычное объединение получило оглушительный успех. Николай так хорошо сработался с популярным коллективом, что теперь поклонники артиста уверены, что в будущем он может стать новым солистом «Песняров». Как оказалось, сам он с 5-летнего возраста является большим поклонником ансамбля. Не исключено, что Тимофеев все же исполнит свою детскую мечту и станет частью легендарного коллектива, как ему теперь предлагают сделать фанаты.

«Для меня это очень интересный проект, объединить „Песняров“, народную песню и мой драйв — опыт „Дискотеки“. Когда мне предложили записать совместно песню, я понял, что это суперидея! Петь с „Песнярами“ я мечтал с раннего детства, а дать новую жизнь народной песне — дело благородное. „Калядачки“ заиграли новыми красками и могут зарядить позитивом любой праздник», — рассказал певец.

Тимофеев и Песняры
Тимофеев и «Песняры». Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что Николай с восторгом вспоминает выступление с ансамблем и пополняет свои соцсети фотографиями с фестиваля. Напомним, что «Песняры» существуют с 1969 года. Их песни «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны» в миг стали популярными. В основе их стиля «лежал белорусский фольклор. Коллектив в основном исполняет эстрадные обработки народных песен.

Николай Тимофеев
Тимофеев с Александром Кашепаровым. Фото: пресс-служба
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Тэги:

ансамбль "Песняры"группа «Дискотека Авария»Николай Тимофеевроссийский шоу-бизнес

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Экс-вокалист «Дискотеки аварии» выпустил совместный трек с «Песнярами»
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