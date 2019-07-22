ЗВЕЗДЫ

Муж поделился с Гагариной секретом «модных» поз для фотосъёмок

Выпускница «Фабрики звезд» решила последовать совету Дмитрия Исхакова, доверившись мнению звездного фотографа.

Муж поделился с Гагариной секретом «модных» поз для фотосъёмок
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

32-летняя Полина Гагарина поддержала моду на мини-шорты, опубликовав на личной страничке в Instagram свежий снимок. Для импровизированной фотосессии знаменитость выбрала белую свободную рубашку и простые белые кроссовки.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и тренд-аналитик Елена Бестави подметила, что в этом сезоне, как впрочем и годом ранее, мини-шорты будут пользоваться все той же популярностью. При этом эксперт в сфере моды посоветовала девушкам выбирать трендовые оттенки летней палитры: коралловые, желтые и лиловые цвета.

В комментариях под фото наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале объяснила свою «странную» позу, которую она приняла, оказавшись перед объективом фотокамеры. По словам певицы, именно супруг Дмитрий Исхаков поделился с ней секретом «модных» поз. А сама исполнительница решила последовать совету возлюбленного, полагая, что будучи звездным фотографом, он лучше разбирается в подобных тонкостях.

«Муж сказал, что сейчас модны странные позы для фото. А мы снова собираемся в дорогу… Кто угадает страну и город, тому привезу сюрприз оттуда! Поехали», — обратилась к подписчикам певица.

Сам Дмитрий Исхаков не оставил без внимания свежий снимок избранницы, похвалив певицу за оригинальность.

«Да, я так сказал. Это неплохая поза. Стрэндж из гуд! Но до моего кумира Никки Минаж еще далеко», — не без юмора отметил возлюбленный Полины.

Напомним, что от первого брака с актером Петром Кисловым у певицы есть сын Андрей, в октябре мальчику исполнится двенадцать лет. В отношениях с Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочка Мия, ей два годика.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильПолина Гагарина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж поделился с Гагариной секретом «модных» поз для фотосъёмок
Интересно?
Поделись с друзьями: