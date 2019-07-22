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Либерж Кпадону порадовала поклонников спадающим комбинезоном

Девушка каждый день бегает по два километра.

Либерж Кпадону порадовала поклонников спадающим комбинезоном
Либерж Кпадону/https:/instagram.com/libergik/

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону — приверженица здорового образа жизни. Каждый день она совершает многокилометровые пробежки и выкладывает их в свой блог. Видео с нетерпением ждут ее поклонники. Порадовались они и новому посту, особенно мужчины. Дело в том, что бывшая телезвезда, а ныне блогер и певица, одела не совсем подходящий наряд, который на протяжении всей пробежки с нее сваливался.

Подписчики Либерж в Instagram тут же зацепились за этот пикантный факт и стали комментировать маленькую неудачу темнокожей красотки. «Либерж, ты все 2 км подтягивала кофточку?» — написал один из них. «Да… и далеко ты в таком виде бежишь? Я бегаю каждое утро по 3 км, плюс заплыв, и конечно ты немного лукавишь, в таком виде далеко не убежишь», — написал второй. Позже мужчина добавил, что с кулонами, которые украшали стройную шею Либерж, тоже обычно не бегают.

Кпадону не удержалась от ответного слова и уверенно парировала: «Пытаетесь разоблачить дважды чемпионку Санкт-Петербурга в ее неспортивности? Вот колхоз, реально. Посмотрите чемпионат мира по легкой атлетике. Там все верующие спортсмены бегают со своими талисманами. Перед стартом целуют и молятся. По вашей логике я не бегаю из-за цепочек на шее».

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Либерж Кпадону порадовала поклонников спадающим комбинезоном
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