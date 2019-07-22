Королева Елизавета II может стать опекуном своих правнуков

Маленькие принцы и принцессы, правнуки королевы Елизаветы, невероятно популярны среди поклонников венценосной семьи. Фанаты следят за их взрослением, знают, в какие школы они ходят, чем увлекаются, спорят, на кого они больше похожи.
К сожалению, от трагической судьбы не застрахованы даже августейшие персоны. Наглядным примером этого стала принцесса Диана, погибшая в результате автокатастрофы в 36 лет, оставив двоих маленьких сыновей.
Express решил выяснить, что случится с Джорджем, Шарлоттой, Луи и Арчи в случае гибели их родителей. Королевский эксперт утверждает, что полная опека перейдет королеве Елизавете.
По словам источника, еще в 1717 году король Георг I установил «Великое мнение о прерогативе королевской семьи», согласно которому британский монарх имеет право над опеку над внуками в любом возрасте. Стоит подчеркнуть, что по светским законам, пожилые люди в крайне редких случаях получают опеку над маленькими детьми.
«Право монарха на опеку распространяется на его внуков и это право принадлежит его (ее) величеству даже при жизни отца детей», — говорится в положении.
Юрист Рейчел Кэррингтон-Мэтьюз объяснила изданию, что тем не менее это вовсе не обязательная процедура. По ее словам, родители, как правило, после рождения ребенка составляют завещание, в котором указывают, кого бы они хотели видеть опекуном своих наследников, и объясняют свой выбор.