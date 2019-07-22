ЗВЕЗДЫ

Светлана и Мария Антоновы примут участие в совместном проекте

Судя по комментариям в Instagram, телезрители давно мечтали увидеть звездных сестер в одной творческой работе.

Светлана и Мария Антоновы примут участие в совместном проекте
Сестры Антоновы/instagram.com/sveta_ant/

Киноактриса Светлана Антонова опубликовала в своем блоге новость о начале творческого проекта совместно с сестрой Наталией Антоновой.

Она написала в Instagram: «Наконец-то у нас совместный проект! Какой? Пока секрет. Просто пожелайте удачи нам с сестрой!»

Подписчики с энтузиазмом восприняли прекрасную новость и сразу же стали поздравлять сестер. «Ух ты! Какое фото чудесное! Удачи вам, девочки-красавицы», — написала одна из подписчиц. «Мои любимые девочки, красавицы, удачи вам и счастья вам на жизненном пути», — прокомментировала другая.

В настоящее время обе актрисы популярны и востребованы у зрителей. Несмотря на звездный статус, в быту актрисы просты и нетребовательны. Например, Светлана Антонова любит сама делать соленья на зиму, а Наталия Антонова выращивает ягоды на даче и обычно не делает макияж. Сестры довольно плотно дружат, поэтому совместный творческий проект в их биографии назрел сам собой. У Светланы двое детей от режиссера Александра Жигалкина, у Наталии — четверо от актера Александра Вершинина и гинеколога Николая Семенова.

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Светлана и Мария Антоновы примут участие в совместном проекте
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