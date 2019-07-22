Вертолет невестки Елизаветы II едва избежал крушения

Воздушное судно с супругой принца Эдварда на борту не разбилось лишь благодаря своевременной реакции летного экипажа. Инцидент произошел два года назад, но о нем стало известно только сейчас.

Вертолет графини Уэссекской Софи едва не разбился, когда перевозил королевскую особу. Экипажу в последний момент удалось избежать столкновения с планером.

Пилоты вертолета, который летел со скоростью 278 км/ч, были вынуждены предпринять срочные маневры, чтобы избежать столкновения с безмоторным самолетом, пройдя от него всего в 150 метрах.

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Опасное сближение вертолета с планером произошло в нескольких километрах к востоку от Челтенхэма примерно в 15:30 5 июля 2017 года, когда Софи возвращалась с демонстрации фермеров в Овербери.

Об опасности, которой подверглась жена младшего сына королевы принца Эдварда, сообщили только сейчас, после того, как стало известно об инциденте с еще одним вертолетом, перевозившим члена королевской семьи — Камиллу.

Воздушный аппарат, где находилась супруга принца Чарльза, едва разминулся с самолетом, который перевозил парашютистов. Спустя всего 45 минут пилотам вновь пришлось приложить усилия, чтобы не столкнуться с планером.

Вертолет AugustaWestland AW109 с Камиллой находился на высоте 1340 метров над землей, когда второй пилот увидел безмоторный самолет, летящий прямо над ними в том же направлении.

О возможном столкновении было сообщено в официальном рапорте в журнале, регистрирующем случаи опасного сближения в воздухе.

В докладе говорится, что оба члена экипажа взяли на себя ответственность за близкий пролет. «Пилот AW109 предпринял обходной маневр, свернув влево, чтобы удалиться от другого воздушного судна на безопасное расстояние», — гласит отчет.

При этом подчеркивается, что риск столкновения был высок. Наряду с этим отмечается, что пилот планера вряд ли видел вертолет, пока тот не начал сворачивать, пишет Express.

Напомним, что графиня Уэссекская является невесткой Елизаветы II. Она вышла замуж за младшего сына королевы принца Эдварда 19 июня 1999 года.