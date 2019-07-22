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Принц Гарри может серьезно поссориться с Меган Маркл

Причина разногласий — в излишне современных методах воспитания сына герцогиней.

Принц Гарри может серьезно поссориться с Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл рискуют поругаться из-за королевы Елизаветы Фото: Eastnews

Принц Гарри и Меган Маркл стараются держать личную жизнь и подробности жизни маленького сына в большом секрете, но некоторые детали все же просачиваются в прессу. Так, некоторое время назад стало известно, что герцогиня имеет вполне конкретные планы ограничить животный белок в рационе Арчи.

Сама Меган уже много лет практикует вегетарианство и уверена, что именно благодаря ему и занятиям йогой хорошо себя чувствует и отлично выглядит в свои 37 лет, не прибегая к услугам пластических хирургов и косметологов.

Тем не менее, по словам источника, слова которого приводит Express, королева Елизавета осуждает подобные планы. Ее величество полагает, что ребенок должен получать полноценное питание, включающее все необходимые для роста и гармоничного развития продукты.

По его словам, это может вызвать серьезные разногласия и даже ссору между молодыми супругами, потому что Гарри принципиально важно не расстраивать бабушку, которую он очень любит.

С королевой, однако, не согласен эксперт диетолог, старший научный сотрудник благотворительной организации Viva! Health, исследующей веганское питание, Джастин Батлер. Он уверен, что в ограничении животного белка нет ничего опасного и Меган может не давать своему сыну мясо, не беспокоясь о его здоровье.

«Все основные органы здравоохранения согласны с тем, что хорошо сбалансированная веганская диета может обеспечить все питательные вещества, необходимые на всех этапах жизни. Это касается и детей», — заявил он.

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Принц Гарри может серьезно поссориться с Меган Маркл
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