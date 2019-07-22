ЗВЕЗДЫ

39-летняя Семенович в черном боди подчеркнула длину ног

Экс-солистка группы «Блестящие» поделилась с подписчиками в Instagram свежим кадром из недавней фотосессии.

39-летняя Семенович в черном боди подчеркнула длину ног
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Анна Семенович опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото из недавней импровизированной фотосессии. В кадре экс-солистка группы «Блестящие» запечатлена в черном боди без бретелек. Свой образ певица дополнила шелковым золотисто-бежевым халатиком, который исполнительница накинула на плечи. Перед объективом фотокамеры Анна предстала босой. В качестве опоры знаменитость выбрала спинку дивана, сделав акцент на длине ног.

Экс-солистка группы «Блестящие» не скрывает, что склонна к полноте. При этом, когда Анна навещает своих родителей, мама исполнительницы балует дочь ее любимыми блюдами — среди которых жареная картошка.

Как и модель Ирина Шейк, певица не видит смысла питаться одной «маковой росой». Разумеется, после подобных блюд Анне приходится устраивать себе разгрузочные дни. В меню Семенович присутствуют овощи, рыба, индейка, творог и фрукты. Певица старается меньше приправлять пищу, отказывая себе в соли и подсластителе.

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Анна Семеновичзвездный стиль

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39-летняя Семенович в черном боди подчеркнула длину ног
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