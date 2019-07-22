Пугачева выбрала красный спортивный костюм для пикника

Алла Пугачева с семьей проводит летние дни в Юрмале. Это уже стало традицией. Практически каждый год она приезжает на побережье, где снимает дом. Певица устраивает посиделки с подругами, а также гуляет с детьми Лизой и Гарри. Ее муж Максим Галкин порой устраивает себе велопрогулки, которые снимает на камеру. В июле также состоялся фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Примадонна с удовольствием приходила на концерты и поддерживала свою подругу.

21 июля состоялось закрытие фестиваля. На нем Алла Борисовна появилась в белых мини-шортах и клетчатой рубашке свободного кроя с поясом. Выглядела звезда отдохнувшей и помолодевшей. Как оказалось, певица также побывала на пикнике. В Сети появился снимок, на котором Пугачева запечатлена на природе. Она сидит за столиком в ярком алом спортивном костюме и черной кепке со звездой. Образ она дополнила помадой в тон наряду и круглыми очками.

Галкин находился рядом с женой. Он тоже предпочел удобный look: черные джинсы и белую футболку. Вместе с супругами для фото позировала Мария Чигиринская — племянница строительного магната Шалвы Чигиринского, дочь его брата-инвестора Александра. Девушка учится в МГИМО и является частой гостьей Лазурного берега, Куршевеля и других VIP-курортов. В соцсети она довольно часто публикует снимки со знаменитостями.

Поклонники давно наблюдают за тем, как одевается Пугачева. Больше года назад она сменила стилиста. Теперь певица предпочитает более молодежный стиль одежды. От платьев-балахонов она отказалась в пользу джинсов, футболок, туник и ярких платьев.