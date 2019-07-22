ЗВЕЗДЫ

Дочь Кончаловского осталась в смятении после посещения храма в центре Москвы

Девушка возмущена речью батюшки, который просил у прихожан финансовой помощи.

Дочь Кончаловского осталась в смятении после посещения храма в центре Москвы
Мария Михалкова-Кончаловская/instagram.com/welcometomaria/

Дочь знаменитого режиссера Егора Кончаловского, художница Мария Михалкова-Кончаловская высказала свое мнение о том, какие храмы нуждаются в материальной поддержке. Дрожащим голосом девушка записала видеообращение в своем блоге.

Она рассказала, что давно хотела посетить некий красивый отреставрированный храм в центре Москвы и наконец это сделала. Внутри ей все очень понравилось: храм красиво оформлен и хор в нем прекрасен. Однако после визита у нее осталось не очень приятное ощущение на душе.

«Батюшка после службы провел беседу с прихожанами, доказывая, что верующие должны посещать только один храм. Он потратил минут десять на доказательства, что хорошо отреставрированный храм в центре Москвы с большой посещаемостью нуждается в финансовой поддержке и пожертвованиях. Он сказал, что каждый должен внести свою лепту. Именно должен. Это запало мне в душу», — сказала она.

Девушка по дороге домой долго размышляла и вспоминала маленький деревенский храм, который посещали ее бабушка и дедушка. В этой церкви, по словам Марии, никто никогда не просил пожертвований. «Батюшка сам ремонтировал храм, а матушка угощала всю деревню», — сказала художница. По словам девушки, прихожане сами делали пожертвования на этот деревенский храм, возможно, отдавая последние деньги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Михалков-Кончаловскийдочь Толкалиной и КончаловскогоМария КончаловскаяМария Михалкова-Кончаловскаяпосещение храма

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Кончаловского осталась в смятении после посещения храма в центре Москвы
Интересно?
Поделись с друзьями: