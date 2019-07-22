Дочь Кончаловского осталась в смятении после посещения храма в центре Москвы

Дочь знаменитого режиссера Егора Кончаловского, художница Мария Михалкова-Кончаловская высказала свое мнение о том, какие храмы нуждаются в материальной поддержке. Дрожащим голосом девушка записала видеообращение в своем блоге.

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Она рассказала, что давно хотела посетить некий красивый отреставрированный храм в центре Москвы и наконец это сделала. Внутри ей все очень понравилось: храм красиво оформлен и хор в нем прекрасен. Однако после визита у нее осталось не очень приятное ощущение на душе.

«Батюшка после службы провел беседу с прихожанами, доказывая, что верующие должны посещать только один храм. Он потратил минут десять на доказательства, что хорошо отреставрированный храм в центре Москвы с большой посещаемостью нуждается в финансовой поддержке и пожертвованиях. Он сказал, что каждый должен внести свою лепту. Именно должен. Это запало мне в душу», — сказала она.

Девушка по дороге домой долго размышляла и вспоминала маленький деревенский храм, который посещали ее бабушка и дедушка. В этой церкви, по словам Марии, никто никогда не просил пожертвований. «Батюшка сам ремонтировал храм, а матушка угощала всю деревню», — сказала художница. По словам девушки, прихожане сами делали пожертвования на этот деревенский храм, возможно, отдавая последние деньги.