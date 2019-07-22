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Александр Васильев показал сто модных платьев прошлого века

Историк моды открыл очередную выставку, по которой можно проследить, как менялись тенденции в прошлом веке.

Александр Васильев показал сто модных платьев прошлого века
Александр Васильев/instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев, историк моды, искусствовед и коллекционер, открыл в Вильнюсе, в Национальном музее декоративных искусств и дизайна, свою выставку «Парижские волшебники моды. 1920-1999». Здесь собрано более 100 платьев и около 300 аксессуаров, которые рассказывают о моде после Первой мировой войны и до начала нашего века.

На своей странице в Instagram Васильев разместил видео, на котором можно рассмотреть великолепные наряды, и подписал его: «Вчера моя подруга, эксперт по стильной жизни, имидж-советник и ведущая телешоу Жанна Дубска сняла видеоклип о моей выставке «Волшебники Парижской моды» в Национальном Музее Декоративных искусств и дизайна в Вильнюсе. Наслаждайтесь этим роликом».

Выставка будет открыта в Вильнюсе до конца августа.
Историк моды подчеркнул, что послевоенный период выбран им неслучайно. До Первой мировой войны женская мода была связана с корсетным производством. Это было обусловлено положением женщины в обществе. После окончания Первой мировой войны настала эпоха эмансипации, что нашло отражение и в моде. Этот переломный момент и отражен в подборе экспонатов.

Выставка посвящена не только моде, но и личностям из мира моды. Большая ее часть посвящена Коко Шанель. Созданный ею стиль называют «простая роскошь».

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Тэги:

Александр ВасильевЖанна ДубскаКоко Шанель

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Александр Васильев показал сто модных платьев прошлого века
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