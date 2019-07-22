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Эксперт заявил, что у Меган Маркл жизнь труднее, чем у леди Ди

Специалист считает главным противником герцогини социальные сети.

Эксперт заявил, что у Меган Маркл жизнь труднее, чем у леди Ди
Меган Маркл приходится сложнее, чем принцессе Диане Фото: Eastnews

Меган Маркл постоянно находится в центре внимания. Ее персоной заинтересованы поклонники королевской семьи, пресса, пользователи социальных сетей. Герцогиню часто осуждают за то, что она жалуется на свою «непростую жизнь», однако некоторые полагают, что ей и вправду приходится нелегко.

Королевский эксперт Тим Эварт утверждает, что Меган часто сравнивают с ее покойной свекровью, принцессой Дианой, но супруге принца Гарри приходится гораздо тяжелее, чем ей. Дело, по его словам, не только в имидже, но и в разнице во времени.

Он подчеркнул, что во времена молодости леди Ди не было смартфонов и социальных сетей. Не было такого огромного количества парарацци, стремящихся запечатлеть каждую твою неудачу, и не было интернет-ресурсов, со скоростью света разносящих сплетни и небылицы по всему свету.

Эварт также подчеркнул, что даже актриса была не готова к тому, что обрушилось на нее после замужества.

«Она была известной актрисой, но папарацци не преследовали ее», — приводит слова эксперта Express.

Он выразил уверенность, что Меган необходима серьезная поддержка, потому что внимание очень губительно для психики.

«Гарри придется сложно, очень сложно. То же было с Уильямом и Кейт, человеку не из королевской семьи трудно объяснить, что отныне ты себе не принадлежишь», — заключил он.

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Эксперт заявил, что у Меган Маркл жизнь труднее, чем у леди Ди
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