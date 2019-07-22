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Танцы на яхте: 8-летняя дочка Лободы предпочла купальник от Givenchy

Девочка показала, как легко ей даются восточные танцы.

Танцы на яхте: 8-летняя дочка Лободы предпочла купальник от Givenchy
Дочка Лободы устроила зажигательные танцы на яхте ФОТО: Global Look Press

Светлана Лобода отдыхает между концертами. Совсем недавно она зажигала в Нижнем Новгороде перед многотысячным стадионом, а теперь «зажигает» ее старшая дочка. Евангелина вместе с мамой находится на море. Обстановка располагает отдыхать на полную: лазурная гладь воды, ласковое солнце, белоснежные яхты.

Девочка зажигательно танцует на палубе вместе с подругой певицы. Ролик, который Светлана опубликовала на своей странице в Instagram, длится всего несколько секунд, но успевает зарядить позитивом.

Евангелина очень старается, чем радует популярную родительницу. Светлана признается: «Обожаю этот style».

Саму певицу не видно, она режиссер видео. Зато можно оценить купальник наследницы Лободы. Девочка предпочла бренд Givenchy: раздельный купальник декорирован принтом с логотипом. Ценник на подобную модель бренда стартует от 800 евро.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода призналась, что поддерживать себя в отличной форме ей помогают регулярные тренировки. Она заставляет себя заниматься, даже когда откровенно лень. Каждую свободную минуту артистка проводит с пользой, даже у бассейна она не расстается со специальной резинкой для прокачки ягодиц, сообщает Пятый канал.

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Танцы на яхте: 8-летняя дочка Лободы предпочла купальник от Givenchy
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