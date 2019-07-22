Смена имиджа: 50-летняя Светлана Бондарчук отрезала челку

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук решилась на смену имиджа: она сделала креативную стрижку с неровными прядями и отрезала челку. В качестве праздничного наряда светская львица выбрала блестящее коктейльное платье. В таком виде дива явилась на свадьбу Гигинеишвили и Оболенцевой.

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В блоге Бондарчук активно обсуждают изменившуюся светскую львицу. Кто-то недоумевает, пишет «Зачем?». А кто-то радуется желанию любимой телеведущей меняться и экспериментировать. «Челка, как она вам идет! Сказка», — написала одна из подписчиц Светланы. «Челка явно молодит», — заметил другой поклонник.

Не обошлось и без колкостей — один из подписчиков обратил внимание, что на фото актриса похожа на Леди Гагу. Некоторые заподозрили, что Бондарчук надела на себя парик. Впрочем, на настроение актрисы комментарии не повлияли, замечания в свой адрес она просто проигнорировала.

Напомним, вечеринка по поводу бракосочетания Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили состоялась 21 июля в московском ресторане Buro Tsum. В ресторан невеста надела платье-трансформер от Ульяны Сергиенко, которое из длинного легко превратилось в короткое. Молодожены до утра принимали поздравления и отплясывали на танцполе под песни приглашенных друзей-артистов.